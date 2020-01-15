В России меняются правила пересечения границы

С 1 февраля 2020 года в России меняются форма и порядок заполнения таможенной декларации, сообщает карельская таможня.

В ведомстве настоятельно обращают внимание, что с указанного срока пассажирские таможенные декларации, оформленные по ранее действующей форме, регистрироваться таможенным органом не будут.

Ознакомиться с новой формой пассажирской таможенной декларации и порядком ее заполнения можно в информационных зонах таможенного поста в зале пассажирского комплекса, или на официальных сайтах Федеральной таможенной службы РФ www.customs.ru и Евразийского экономического союза www.eaeunion.org.

Бланки пассажирских таможенных деклараций, образцы ее заполнения будут размещены с 1 февраля 2020 года в информационных зонах таможенных, постов, расположенных в пунктах пропуска через границу.

Также в таможне напоминают, что пассажирская таможенная декларация не регистрируется таможенным органом в случае, если она содержит неразборчивые записи, подчистки, помарки и исправления, и (или) незаполненные графы.