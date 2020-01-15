Владимир Путин намерен устроить Дмитрия Медведева на новую работу

Президент России Владимир Путин намерен ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Медведеву, сообщают РИА Новости.

Как пишет издание, по мнению Путина, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.

Напомним, сегодня после завершения посланию президента Федеральному собранию, Дмитрий Медведев заявил об отставке нынешнего кабинета министров в полном составе.

"Владимир Владимирович <...> обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию <...>. (Это. — Прим. ред.) существенные изменения <...> и в целом в баланс власти. <...> Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной. В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку", — цитирует РИА Новости Дмитрия Медведева на встрече с главой государства после послания.