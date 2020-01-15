15 января 2020, 16:43
Правительство России в полном составе ушло в отставку
Президент Владимир Путин поблагодарил правительство Дмитрия Медведева за совместную работу
После послания президента Федеральному собранию глава кабмина Дмитрий Медведев объявил о том, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Президент Владимир Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу, «хотя не все получилось», передает РИА Новости.
Глава государства встретится с каждым членом правительства. Пока президент попросил членов кабмина выполнять обязанности в полном объеме.