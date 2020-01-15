Tele2 подвела итоги работы сети в новогодние праздники

С 1 по 8 января 2020 года клиенты оператора скачали 90 Пт трафика. Пик интернет - активности абонентов пришелся на 3 января, когда потребление выросло до 11,5 Пт. Общая продолжительность звонков по сравнению с прошлым годом увеличилась на 7%.

В новогодние праздники абоненты Tele2 использовали 90 Пт трафика, что на 80% превысило показатель прошлого года. В первый час нового года объем потребленного клиентами Tele2 трафика по России вырос более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Самыми активными пользователями интернета за время зимних праздников оказались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Ростова-на-Дону, Краснодара и Адыгеи.

В Карелии за первые восемь дней нового года скачали на 80% больше интернет - трафика, чем годом ранее. Ту же динамику пользователи интернета показали в новогоднюю ночь – по сравнению с прошлым годом объем трафика вырос в два раза.

По сравнению с прошлым годом продолжительность звонков в период с 1 по 8 января 2020 года выросла на 7% до 66 млн минут. При этом пик ожидаемо пришелся на 1 января, когда клиенты наиболее активно поздравляли родных и друзей по телефону. Охотнее всего голосовой связью в новогоднюю ночь пользовались абоненты из Москвы. Средняя продолжительность голосового вызова москвичей составила чуть более 2 минут (122 секунды). Голосовой трафик в Москве в первый час нового года увеличился в три раза (по России этот показатель составил +7%), за 1–8 января продолжительность звонков в столице выросла на 16%.