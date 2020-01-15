Здание Минэкономразвития Карелии отремонтируют за 67 миллионов рублей

Историческое здание на углу проспекта Карла Маркса и улицы Андропова в столице Карелии ждет ремонт. Власти Карелии объявили тендер на проведение работ по сохранению дома, построенного после Великой Отечественной войны. Здание, в котором разместилось министерство экономического развития и промышленности республики и министерство природных ресурсов и экологии республики и другие учреждения, считается памятником истории и культуры народов.

Как сообщили в пресс-службе РосТендера, стоимость реставрации оценивается в 66,7 млн рублей. Работы планируется завершить в ноябре 2020 года. Заявки на тендер будут принимать до 23 января.

Напомним, портал «Петрозаводск говорит» еще летом 2019 года обратил внимание на отваливающиеся от объекта культурного наследия в центре города куски лепнины. Подробнее в материале «Экономика Карелии падает – на головы туристам». Впоследствии стало известно, что собрались отремонтировать в здании в первую очередь. Подробнее в материале «Кабинет вице-премьера по экономике отремонтируют за 900 тысяч».