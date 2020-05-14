14 мая 2020, 21:55
Общество

14 мая: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Шесть новых случаев заражения COVID-19 Выявлено в Карелии. Оперштаб огласил оперативную информацию по распространению коронавируса в республике.

Пять человек госпитализированы с пневмонией в Карелии. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

Правительство отрицает наличие в Карелии запрещенных аппаратов ИВЛ. Аппараты «Авента-М» не пришли в республику по вине поставщика.

В санатории "Марциальные воды" так и не получили денег за апрель. Больше сотни работников учреждения с государственно-профсоюзной формой собственности остались на голодном пайке.

Сараев разъяснил нюансы получения 10 тысяч рублей на ребенка. Детский омбудсмен Карелии ответил на часто задаваемые вопросы по единовременной выплате семьям с детьми от 3 до 16 лет.

Жителям Карелии разрешили охотиться на медведя. Сезон охоты на бурого медведя открывается на территории республики 14 мая.

Четыре человека утонули на территории Карелии в мае. Трагические инциденты произошли в трех районах республики: все утонувшие были рыбаками.

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