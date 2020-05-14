В Карелии увеличилось количество «чистых» районов

Глава Карелии внес уточнения в порядок предоставления услуг на территории республики: теперь «чистых» районов стало больше. К ним относятся Муезерский, Калевальский, Суоярвский, Беломорский, Пудожский, Лоухский, Кемский, Медвежьегорский муниципальные районы, Костомукшский городской округ, поселки Пай и Ладва-Ветка Прионежского района.

«На этих территориях разрешена работа объектов розничной торговли, а также парикмахерских и салонов красоты, бань и саунь, организаций, оказывающих услуги дополнительного образования. Все указанные объекты могут работать при соблюдении ранее оговоренных распоряжениями условий», - сообщается в пресс-релизе карельского правительства.

Кроме того, на территории республики заработают швейные и обувные ателье, фотостудии, ремонтные мастерские и другие предприятия. В помещениях необходимо соблюдение масочного режима, ограничений по количеству человек на квадратные метры площади и социальной дистанции в очереди. Cохраняются и требования к обработке рук антисептиками.