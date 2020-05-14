14 мая 2020, 21:13
Общество

Отопительный сезон в Петрозаводске не завершают из-за самоизоляции

В минстрое Карелии опасаются всплеска простудных заболеваний

 Дата окончания отопительного сезона в Петрозаводске не назначена и зависит от погодной и эпидемиологической ситуаций, сообщает минстрой Карелии. 

В министерстве ведут ежедневный мониторинг ситуации с погодой и распространением коронавируса, чтобы избежать всплеска простудных заболеваний. 

«Министерство строительства республики проводит ежедневный мониторинг погодных условий и температурного режима для определения оптимального времени завершения отопительного сезона. 
Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний»,

- сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в минстрое Карелии. 

По тем же причинам сдвинуты и сроки отключения горячей воды в столице Карелии.

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Карелия
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