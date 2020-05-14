Отопительный сезон в Петрозаводске не завершают из-за самоизоляции

Дата окончания отопительного сезона в Петрозаводске не назначена и зависит от погодной и эпидемиологической ситуаций, сообщает минстрой Карелии.

В министерстве ведут ежедневный мониторинг ситуации с погодой и распространением коронавируса, чтобы избежать всплеска простудных заболеваний.

«Министерство строительства республики проводит ежедневный мониторинг погодных условий и температурного режима для определения оптимального времени завершения отопительного сезона.

Учитывается и тот факт, что в сложившейся эпидемиологической ситуации многие жители республики находятся на самоизоляции. Поэтому пока отопительный сезон не завершаем, чтобы не было всплеска простудных заболеваний»,

- сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в минстрое Карелии.



По тем же причинам сдвинуты и сроки отключения горячей воды в столице Карелии.