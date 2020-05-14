Сараев разъяснил нюансы получения 10 тысяч рублей на ребенка

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Карелия Геннадий Сараев на своей странице в соцсетях ответил на часто задаваемые вопросы по единовременной выплате 10 тысяч рублей семьям с детьми от 3 до 16 лет.

Единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет, в том числе и детям, находящимся под опекой.

Выплата предоставляется разово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года.

Если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу указа президента о выплате), права на получение средств нет. Выплата полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно.

Выплата дается за каждого ребенка. Если в семье один ребенок от 3 до 16 лет, выплачивается 10 тыс. рублей, если два ребенка – 20 тыс. рублей, и так далее. Право на единовременную выплату не связано с правом на материнский капитал.

Выплата предоставляется только семьям, проживающим в России. Если семья раньше жила в другой стране, а затем вернулась в Россию, для получения единовременной выплаты понадобятся документы, подтверждающие проживание в РФ.

Если ребенку исполняется 16 лет в конце июня, семья может получить выплату на ребенка, так как согласно законодательству право на единовременную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Если ребенку исполняется 16 лет 30 июня, семья получит право на выплату. Также если ребенку исполняется 3 года с апреля по июнь, можно получить и ежемесячную, и единовременную выплаты.

Если ребенку исполняется 3 года в апреле, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Если ребенку исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

Заявление на выплату может подать любой из родителей, указанных в свидетельстве о рождении ребенка. Если заявление подадут оба родителя, выплату получит тот, кто подал заявление первым.

Для получения выплат опекунами им нужно подать заявление лично в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. В связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в Пенсионный фонд сейчас можно только по предварительной записи.

Можно подать заявление в Пенсионный фонд не по месту прописки.

В отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания. Заявление может также подать законный представитель.

Заявления на выплату принимаются до 1 октября 2020 года. Единовременная выплата предоставляется при наличии у семьи соответствующего права.

Если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

При подаче заявления через портал госуслуг уведомление о статусе его рассмотрения появится там же.

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительного решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. Узнать о принятом положительном решении можно и самостоятельно, позвонив по телефону в клиентскую службу ПФР, где было подано заявление.

В случае отказа заявителю направят заказное письмо с обоснованием такого решения в течение одного рабочего дня после дня принятия решения.

Важно знать.

Помощь оказывается только гражданам России. Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.

Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.

Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.

В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Выплата не осуществляется в следующих ситуациях:

– лишение или ограничение заявителя родительских прав в отношении ребенка;

– смерть ребенка, в связи с рождением которого возникло право на единовременную выплату;

– представление недостоверных сведений.

В случае одобрения заявления каким образом можно получить средства?

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Публикуем также инструкцию, как подать заявление на получение денег через портал госуслуг, подготовленную МФЦ Приморского края.