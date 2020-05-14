Жителям Карелии разрешили охотиться на медведя

Охотиться на бурого медведя в Карелии можно будет с четверга, 14 мая. Сегодня Артур Парфенчиков подписал соответствующее постановление. Документ разрешает охотиться на бурого медведя на территории республики до 25 мая 2020-го года.

«Такое решение принято исходя из поэтапного снятия ограничений в условиях эпидемиологического распространения COVID-19, а также в связи с многочисленными обращениями от охотников. Местные охотники ждали этой даты с осени прошлого года, так как зимой охота на бурого хищника запрещена, а сроки весенней охоты 2020 года были перенесены из-за угрозы распространения коронавируса»,

- рассказали в карельском правительстве.

Для охоты в общедоступных охотничьих угодьях можно использовать ранее выданное разрешение. Если же такого документа нет, то охотник может обратиться в Минприроды Карелии за получением информации о наличии квоты.

Добавим, уже 25 мая карельское Минприроды начнет принимать заявления на добычу кабана. Охотиться на это животное можно будет с 1 июня.