Роспотребнадзор: Школьники из разных классов не должны пересекаться

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. В частности, в школах рекомендовано отменить общие перемены между уроками.

Роспотребнадзор считает необходимым закрепить за каждым классом одно помещение и составить график уроков и перемен таким образом, чтобы учащиеся из разных классов как можно меньше пересекались.

Также рекомендуется сократить число обучающихся и воспитанников в классе и по возможности проводить уроки на открытом воздухе с учетом погодных условий.

Насколько реализуемы эти рекомендации в реальной школьной обстановке, нам, видимо, предстоит узнать уже в следующем учебном году.