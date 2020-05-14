Четыре человека утонули на территории Карелии в мае

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения сообщает о четырех рыбаках, утонувших в водоемах республики за первые две недели мая.

«Так, в начале мая текущего года в Медвежьегорском, Сегежском и Питкяранском районах Карелии уже утонули 4 рыбака. К сожалению, тела трех мужчин еще не найдены», - уточняет источник.

Тем временем поиск пропавших рыбаков продолжается в Онежском озере. Трагедия на воде разыгралась рядом с деревней Челмужи, когда страна отмечала день Победы.