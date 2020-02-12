12 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Опубликовано видео хищного морского ангела в Белом море. В Карелии ангелы едят чертей – и это не фигура речи, а биологический факт.

— Прокуратура занялась вопросом невыплаты зарплаты на молокозаводе. Бывшей работнице предприятия в Медвежьегорском районе не выплатили более 190 тысяч рублей долга по зарплате.

— Пять тысяч жителей Карелии получат выплату ко Дню Победы. В Пенсионном фонде рассказали, кому положены единовременные выплаты по случаю 75-летия Победы, и как их получить.

— Петрозаводские рабочие изготовят детали для энергоблока АЭС. Сотрудники «Петрозаводскмаш» занимаются изготовлением частей для корпуса атомной электростанции в Бангладеше.

— ФСБ проведет учения в крупном торговом центре Петрозаводска. Жителей столицы Карелии предупредили о возможных временных неудобствах, с которыми придется столкнуться в ТРЦ «Тетрис».

— В Петрозаводске отремонтируют две важные городские магистрали. Первомайский проспект и набережная Варкауса преобразятся в 2020 году.

— Случайно убившему человека жителю Петрозаводска назначили штраф. Молодой горожанин вступил в схватку с вором, забравшимся на его участок, в результате чего злоумышленник погиб.

— Новый ФАП открыли в крупном поселке в Карелии. Фельдшерско-акушерский пункт в поселке Спасская Губа построен за счет средств бюджета республики.

— Школьники Карелии смогут ездить со скидкой в двухэтажных поездах. Совет Федерации поддержал предложение Артура Парфенчикова о льготах для детей в купейных вагонах поездов дальнего следования.