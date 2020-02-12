ФСБ проведет учения в крупном торговом центре Петрозаводска

В период с 13 по 26 февраля в торгово-развлекательном центре «Тетрис» в Петрозаводске пройдут учения ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Карелии.

В ходе учения подразделениями взаимодействующих органов власти и руководства ТРЦ планируется отработать комплекс практических мероприятий по предупреждению угроз совершения террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей. Специальными службами и правоохранительными органами планируется проведение учебных мероприятий по поиску условных террористов, пресечению их деятельности, ликвидации последствий теракта,

- сообщили в ФСБ.

Жителей Петрозаводска предупредили о возможных временных неудобствах при посещении торгово-развлекательного центра.