12 февраля 2020, 17:08
ФСБ проведет учения в крупном торговом центре Петрозаводска
Жителей столицы Карелии предупредили о возможных временных неудобствах, с которыми придется столкнуться в ТРЦ «Тетрис»
В период с 13 по 26 февраля в торгово-развлекательном центре «Тетрис» в Петрозаводске пройдут учения ФСБ. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Карелии.
В ходе учения подразделениями взаимодействующих органов власти и руководства ТРЦ планируется отработать комплекс практических мероприятий по предупреждению угроз совершения террористических актов на объектах с массовым пребыванием людей. Специальными службами и правоохранительными органами планируется проведение учебных мероприятий по поиску условных террористов, пресечению их деятельности, ликвидации последствий теракта,
- сообщили в ФСБ.
Жителей Петрозаводска предупредили о возможных временных неудобствах при посещении торгово-развлекательного центра.