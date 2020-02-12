12 февраля 2020, 16:36
В минувшие сутки магазинных воров привлекал исключительно алкоголь
Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителей в Петрозаводске, Кондопоге и Олонце
Жители Карелии, которые были задержаны вневедомственной охраной в торговых заведениях в течение минувших суток, пытались пронести мимо кассы исключительно алкогольную продукцию, сообщает Управление Росгвардии по РК.
В Петрозаводске 34-летний мужчина 11 февраля украл в одном их гипермаркетов три бутылки спиртного — виски и ликера — на сумму 4 769 рублей. Задержанный был передан следственно-оперативной группе УМВД России по г. Петрозаводску. Сумма ущерба предполагает ответственность за уголовное преступление по статье УК РФ «Кража».
В Кондопоге и Олонце правонарушители также пытались похитить алкоголь в магазинах. Полиция проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.