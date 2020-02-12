В санатории «Марциальные воды» утвердили кандидатуру нового директора

Сегодня Союз организаций профсоюзов Карелии утвердил кандидатуру на пост директора санатория «Марциальные воды». Должность займет Анна Богомазова, сообщается в постановлении Союза. Ранее Анна работала начальником отдела бронирования и размещения здравницы.

Занимавшая до сегодняшнего дня пост руководителя «Марциальных вод» Зоряна Левина станет заместителем генерального директора санатория по развитию. Любопытно, что эта должность была введена в штат карельской здравницы накануне.

Напомним, карельские профсоюзы были категорически против продления трудовых отношений с бывшим директором санатория Зоряной Левиной, чьи директорские полномочия закончились 30 января 2020 года. Причина недовольства - массовые финансовые нарушения, выявленные ревизионной комиссией.