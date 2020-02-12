В Петрозаводске отремонтируют две важные городские магистрали

Представители ГИБДД и мэрии Петрозаводска сегодня провели совместный рейд по проблемным участкам дорожной сети города. Инспекция осмотрела Первомайский проспект и набережную Варкауса. Обе магистрали отремонтируют в 2020 году по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба мэрии.

На Первомайском проспекте предусмотрена замена асфальтобетонного покрытия проезжей части от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой. На совещании обсудили возможность замены бортового камня на некоторых участках автомагистрали.

На набережной Варкауса, также от Ленинградской улицы до улицы Мелентьевой, предусмотрен полноценный ремонт: замена асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также бортового камня, как со стороны автодороги, так и со стороны газонов. Кроме того, в целях повышения безопасности в створе Московской улицы запланирована установка светофорного объекта с пешеходным вызывным устройством.

Также специалисты рассмотрели возможность устройства на объектах искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами, замены знаков 1.23 «Дети» на аналогичные, но со светоотражающей пленкой, и установку дублирующих дорожных знаков (5.19.2) на нерегулируемых пешеходных переходах.

Помимо этого, на улице Гоголя запланировали установку табличек «Работает эвакуатор» (8.24) к существующим знакам «Остановка запрещена» (3.27) для возможности эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением правил дорожного движения.