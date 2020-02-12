Новый ФАП открыли в крупном поселке в Карелии

Новый фельдшерско-акушерский пункт появился в поселке Спасская Губа Кондопожского района. На него потратили 6,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Старый ФАП находился в ветхом здании детского сада, ремонтировать которое не имело смысла из-за полного износа. На оснащение ФАПа медицинским оборудованием из республиканского бюджета выделен еще 1 миллион рублей.

На ФАПе предусмотрены все необходимые помещения. Есть просторный холл для ожидания приема, кабинет фельдшера, процедурный кабинет, аптечный пункт, комната для персонала, санузел и помещения для инвентаря. ФАП оборудован системой автоматической пожарной сигнализации.

Медицинскую помощь здесь будут получать более 450 человек - жителей поселка и близлежащих деревень.

Для работы на ФАПе есть специалист - фельдшер Светлана Пашкова, стаж работы которой составляет более 30 лет, житель поселка.