Школьники Карелии смогут ездить со скидкой в двухэтажных поездах

Школьники смогут покупать билеты в купейные вагоны поездов со скидкой. Предложение главы Карелии Артура Парфенчикова по предоставлению льготного проезда сегодня поддержал Совет Федерации. Об этом рассказал сам губернатор на своей странице в соцсети.

Вопрос поднимался три недели назад на встрече главы Карелии с Валентиной Матвиенко, председателем Совета при президенте России по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. После того, как фирменный поезд №17/18 «Москва-Петрозаводск» стал двухэтажным, из состава были выведены плацкартные вагоны. В связи с этим школьники старше 10 лет утратили возможность льготного проезда, поскольку 50-процентная скидка предоставляется им во время учебного года только для плацкарты.

Валентина Матвиенко согласилась с необходимостью сохранения льготы для школьников в купе, если в поезде нет плацкартных вагонов. На сегодняшнем заседании Совета Федерации об этом же заявил и председатель правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров, сообщивший, что все необходимые расчеты уже сделаны и направлены в Минтранс России.

Теперь должны быть внесены изменения в соответствующее постановление правительства РФ. На подготовку нормативного акта отведен месяц. После этого школьники смогут воспользоваться льготным проездом в фирменном поезде на Москву.