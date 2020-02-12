Случайно убившему человека жителю Петрозаводска назначили штраф

В Петрозаводске суд прекратил уголовное дело в отношении 29-летнего местного жителя, которого обвиняли в причинении смерти по неосторожности. Мужчине назначен судебный штраф, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в один из дней подсудимый обнаружил на своем придомовом участке постороннего человека, который пытался украсть его имущество. Хозяин вступил в конфликт с вором, началась драка. Мужчина нанес вломившемуся на его участок человеку несколько ударов рукой. В результате злоумышленник упал, ударился головой о камень, получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Учитывая, что он впервые совершил преступление и загладил перед родственниками погибшего причиненный моральный вред, суд посчитал возможным закрыть уголовное дело и назначить мужчине штраф в размере 100 тысяч рублей.