Схватка с сотрудником магазина может стоить подростку семи лет тюрьмы

На срок до семи лет может сесть 16-летний житель Беломорска, который решил ограбить магазин в своем городе, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, в октябре 2019 года подросток пришел в один из магазинов Беломорска, где похитил продукты питания. Сотрудник магазина, обнаружившая воровство, потребовала от подростка оплатить продукцию и преградила ему путь, но обвиняемый оттолкнул женщину и выбежал из магазина.



Следствие вменяет подростку обвинение в преступлении по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья).

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.