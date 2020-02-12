Опубликовано видео хищного морского ангела в Белом море

На этой неделе Дмитрий Лешкин опубликовал видео красивейшего морского обитателя Белого моря, крылоногого моллюска, которого называют морским ангелом. Кадры фантастические – моллюск имеет очень интересное строение – что-то между человеком и образом ангела, и яркую окраску.

На видео запечатлено, как моллюск красиво парит подо льдом Белого моря. Чисто ангел. Но, оказывается, это тот еще хищник, его жизнь окутана тайнами и питается он интересно.

Как рассказал порталу «Петрозаводск говорит» научный сотрудник лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных Института биологии КарНЦ РАН Денис Савосин, на видео - Clione limacina, представитель класса Gastropoda (Брюхоногие моллюски) с видоизмененной ногой, в форме двух крыльев. распространен в северных и дальневосточных морях.

Размер невелик, до 10 см в длину. Характер плавательных движений схож с движениями птички колибри, движениями " крыльев" Clione limacina поддерживает вертикальное положение тела в толще воды.

Морской ангел является питанием для китов, но и сам является хищником. Более того, питается он исключительно морскими.. чертями.

- Примечательно, что основным объектом питания "морских ангелов" служат другие представители рода Limacina, их называют морскими чертями за тёмный, почти чёрный цвет тела и темную раковину, в которой они прячутся от своих злейших врагов - " морских ангелов". Clione limacina фактически вскрывает раковину с моллюском, затягивая его мягкое тело в глотку. Для этого он использует крючья своего ловчего аппарата,

- рассказывает Денис Савосин.

За жизнью и смертью ангелов и чертей много лет наблюдают ученые Беломорской биологической станции МГУ. В материале, размещенном на National geographic Россия, взаимоотношения моллюсков рассказаны учеными очень красочно:

«Процесс поедания чертика далеко не быстрый, поэтому ангел продолжает спокойно плавать, зажав добычу между половинами головы. Если хищник еще маленький, всего в пару-тройку раз больше своей жертвы, то это выглядит очень комично – он плавает словно в шлеме, с чертом на голове, так как по-другому удержать пленника не получается – когда добыча поймана, буккальные конусы втягиваются обратно. Ангелы довольно прожорливы: за сезон одна особь съедает до пяти сотен чертей!»

Морской черт

Поразительно и другое: и ангелы, и черти появляются в зоне видимости только на две-три недели в конце весны. Сначала появляются черти, иногда очень много, к примеру до 300 чертей на один кубометр воды. Следом появляются ангелы и начинают их поедать. Через две-три недели исчезают и те, и другие. И где они и как живут остальной год — науке неизвестно.

«Плотность чертей временами также превышает все разумные пределы, и море становится похоже на перенасыщенный живой бульон, когда во время отлива в каждой лужице остаются сотни и тысячи этих маленьких крылоногих моллюсков. Удивительно, что, согласно всем наблюдениям, кроме чертей, ангелы не едят ничего вообще. Научные исследования показали, что на жировых запасах, накопленных во время активного питания, ангелы способны прожить без еды три-четыре месяца, а вот что они едят все остальное время – загадка, равно как и то, куда уходят.

Несмотря на то, что еще в XIX веке ангелов подвергли подробнейшим анатомическим исследованиям, а половину ХХ века очень серьезно изучали их физиологию, полный жизненный цикл этих существ, от рождения до смерти, науке неизвестен. Их внезапное исчезновение до сих пор так никто и не может объяснить», - пишет National geographic Россия.

Ангел чувствует приближение чертей благодаря щупальцам на голове. Когда ангел понимает, что рядом морской черт, из небольшой головы он извлекает мощное оружие – буккальные конусы. А еще внутри головы прячутся пара крючковидных челюстей.

Как пишет издание, жизненный цикл крайне сложно проследить, так как для необходимых наблюдений требуются дорогостоящие управляемые подводные аппараты с фото- и видеокамерами и очень много времени и усилий. «Животные, обитающие в толще воды, очень плохо изучены, – рассказывает директор ББС Александр Цетлин. – Дело в том, что даже если их удается содержать какое-то время в морских аквариумах, они лишь выживают там. Чтобы узнать что-то об их поведении, питании, возможностях зрения и других органов чувств, нужно изучать их в естественной среде. То есть парить в воде вместе с ними, наблюдать, фотографировать». Как живут и чем занимаются на больших глубинах морские ангелы? Ученые ББС считают эту загадку чертовски интересной и наблюдают за ними из года в год», - резюмирует автор.

Фото Александр Семенов, National geographic Россия.