12 февраля 2020, 08:48
Происшествия

Прокуратура занялась вопросом невыплаты зарплаты на молокозаводе

Бывшей работнице предприятия в Медвежьегорском районе не выплатили более 190 тысяч рублей долга по зарплате

Жительнице Медвежьегорске, трудившейся на «Медвежьегорском молокозаводе», не выплачивают долги по зарплате. Задолженность составляет 191 тысячу рублей.

О своей проблеме жительница Карелии сообщила председателю парламента республики. Элиссан Шандалович направил обращение в надзорный орган, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

В результате прокуратура республики организовала проверку по вопросу соблюдения трудовых прав работников молокозавода.

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Метки: 
новости Карелии
прокуратура
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Медвежьегорский молокозавод
элиссан шандалович
Заксобрание Рк
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