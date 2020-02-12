Прокуратура занялась вопросом невыплаты зарплаты на молокозаводе

Жительнице Медвежьегорске, трудившейся на «Медвежьегорском молокозаводе», не выплачивают долги по зарплате. Задолженность составляет 191 тысячу рублей.

О своей проблеме жительница Карелии сообщила председателю парламента республики. Элиссан Шандалович направил обращение в надзорный орган, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.

В результате прокуратура республики организовала проверку по вопросу соблюдения трудовых прав работников молокозавода.