12 февраля 2020, 08:48
Прокуратура занялась вопросом невыплаты зарплаты на молокозаводе
Бывшей работнице предприятия в Медвежьегорском районе не выплатили более 190 тысяч рублей долга по зарплате
Жительнице Медвежьегорске, трудившейся на «Медвежьегорском молокозаводе», не выплачивают долги по зарплате. Задолженность составляет 191 тысячу рублей.
О своей проблеме жительница Карелии сообщила председателю парламента республики. Элиссан Шандалович направил обращение в надзорный орган, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Карелии.
В результате прокуратура республики организовала проверку по вопросу соблюдения трудовых прав работников молокозавода.