В Карелии инспекторы ДПС задержали пьяного водителя «Тойоты»

Очередной водитель подшофе попался сотрудникам карельской Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота» 11 февраля в 11:20 на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Питкяранском районе. За рулем находился нетрезвый 31-летний житель Сортавальского района.

По сообщению дорожного ведомства, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в отношение водителя составили материалы для дальнейшего разбирательства. Иномарку отправили на штрафстоянку.

Фото: Госавтоинспекция Карелии