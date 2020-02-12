12 февраля 2020, 08:09
В Карелии инспекторы ДПС задержали пьяного водителя «Тойоты»
31-летний житель Сортавальского района повторно сел за руль автомобиля в нетрезвом виде
Очередной водитель подшофе попался сотрудникам карельской Госавтоинспекции. Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Тойота» 11 февраля в 11:20 на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта» в Питкяранском районе. За рулем находился нетрезвый 31-летний житель Сортавальского района.
По сообщению дорожного ведомства, за повторное управление транспортом в состоянии опьянения в отношение водителя составили материалы для дальнейшего разбирательства. Иномарку отправили на штрафстоянку.
Фото: Госавтоинспекция Карелии