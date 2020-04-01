1 апреля: главные видео, фото и новости дня

– Возможная разносчица коронавируса выявлена по пути в Карелию. Женщина, контактировавшая с заболевшим коронавирусом и направлявшаяся в Петрозаводск на поезде из Петербурга, стала фигурантом уголовного дела.

– Названы категории граждан, которых проверят на вирус 2019‑nCoV. Главный государственный санитарный врача России Анна Попова подписала постановление о тестировании на коронавирус.

– Выявлен третий условно положительный результат на коронавирус. Жительница Карелии, вернувшаяся из Германии, находится в Республиканской инфекционной больнице.

– Законопроект о кредитных каникулах был принят Госдумой. До 30 сентября некоторые россияне смогут попросить у банков об отсрочке платежей по кредитам на срок до шести месяцев.

– Найден труп 20-летней девушки в одной из квартир Петрозаводска. Спасателей вызвала бдительная соседка, так как молодая девушка не выходила на связь.

– Жителям Карелии разрешили самоизолироваться на дачах. Для того, чтобы выехать за город, придется взять с собой правоустанавливающие документы на недвижимость, уточнил глава республики.

– Петрозаводчанин с коронавирусом находится в тяжелом состоянии. Мужчину поместили на кислородную поддержку: результат его теста на COVID-19 оказался положительным.