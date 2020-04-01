Выявлен третий условно положительный результат на коронавирус

В Карелии выявлен третий условно положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В Республиканскую инфекционную больницу поступила 59-летняя женщина, которая вернулась из Германии и находилась на самокарантине дома. За медицинской помощью женщина обратилась с признаками острой респираторной вирусной инфекции.

Первое исследование на коронавирус дало отрицательный результат, второй тест оказался условно положительным. Биоматериалы для верификации диагноза направлены в специализированную лабораторию.

Состояние пациентки - средней тяжести.