Звезды кино собрались приехать в Карелию на юбилей кинокартины

В День кино в министерстве культуры Карелии ровно 20 лет назад провели пресс-конференцию, где рассказали о том, как пройдет юбилей легендарной картины «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого. В 1971 году, когда фильм снимался, о нем вышел репортаж в киножурнале «Советская Карелия», благодаря чему мы можем посмотреть документальные кадры с режиссером и любимыми артистами. Станислав Ростоцкий до юбилея в 2002 году не дожил ровно год. А вот исполнители главных ролей с удовольствием приняли приглашение приехать в Карелию, где их ждала встреча со зрителями, а также поездка в те места, где шли съемки.

Автор проекта, начальник репертуарного отдела Карелкинопроката Людмила Морозова рассказала: «Мы хотим свозить туда артистов, показать, как наши места изменились или остались такими же нетронутыми. Показать современный Петрозаводск. Если Драпеко и бывала здесь, то другим актерам не доводилось после съемок фильма побывать здесь. Вывезти в Кондопогу, показать, какой она стала. В пригороде Кондопоге тоже проходили съемки. И в Эссойлу, где и сейчас живут женщины, которые когда-то «приютили» съемочную группу, оказали очень гостеприимный прием. Угощали ягодами, калитками и так далее. Всем нашим, карельским».

На юбилейные встречи с исполнителями главных ролей пригласили и тех, кто снимался в эпизодах. Те, для кого эти съемки стали событием в жизни. Директор кинопроката Екатерина Анисимова вспоминал: «В 1971 году вся наша Карелия была наслышана о съемках фильма. Я тогда училась в Кульпросветучилище (ныне – колледж культуры - прим.ред.). И наши девочки принимали участие в массовках. Мы все жутко им завидовали».

Фильм, как утверждали организаторы проекта, стал визитной карточкой Карелии. И они надеялись, что юбилейные торжества вновь смогут обратить внимание кинематографистов на наш киногеничный край. Проект поддержало, в том числе финансово, министерство культуры России.

В Карелии впервые гостила делегация послов зарубежных стран. За два дня главы дипломатических миссий Швеции, Канады, Аргентины, Кении (почти тридцать стран) встретились с Главой республики, посетили Кондопогу, Марциальные воды и остров Кижи.

В Карелию сразу двадцать шесть зарубежных послов приехали впервые. Однако, такие десанты в российские регионы – дело для дипломатов обычное. Российское министерство иностранных дел ежегодно организовывало массовые выезды в субъекты федерации для глав иностранных представительств. «То, что выбрана Карелия, для нас – большая честь, - отметил Глава республики Сергей Катанандов, который лично встречал делегацию. – Но нам кажется, не случайно. У нас стабильный регион с вековыми традициями, который расположен рядом с границей, с Европейским союзом. Поэтому послам небезынтересно ознакомиться с такой территорией». Напомним читателям, что как раз незадолго до этого Карелия была признана Еврорегионом.

В состав делегации, гостившей в Петрозаводске, входили послы Польши, Венгрии, Канады, Индии и совсем экзотических государств вроде Кот-д’Ивуар и Брунея. Возглавлял эту пеструю интернациональную компанию посол Швеции Хенрик Свен Хирдман, старейший по времени пребывания в России. Господин Хирдман руководил шведской миссией уже восемь лет. За это время он успел объехать около сорока российских регионов. Первый раз он побывал в Карелии за шесть лет до этого: «Карелия напоминают Северную Швецию. У нас такой же климат, такой же лес. Такой же, я бы сказал, народ. Я чувствую себя как дома здесь». За субботу-воскресенье послы успели познакомиться со столицей Карелии, побывать в Кондопоге и на острове Кижи. «Было поразительно – это поездка в Кижи. То, что мы увидели там, как будто завершение, причем, великолепное завершение нашей поездки. Действительно, когда человек попадает в этот райский уголок на Земле, чувствует какое-то возвышение, что он приближается к Богу, что-то божественное в нем открывается», - поэтично сказал Гулам Сахи Гайрат, временный поверенный в делах Афганистана в РФ.

Таким было 3 сентября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.