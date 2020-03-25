Жители Древлянки почти восемь лет добиваются от мэрии ремонта дороги

Жители дома №9 по улице Древлянка жалуются на разбитый двор. Можно даже сказать "убитый". Он сплошь и рядом покрыт ямами, выбоинами и лужами. Все это появилось здесь в 2012 году. С тех пор местные жители постоянно пишут жалобы городским властям - и едят "завтраки" уже 8 лет.

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