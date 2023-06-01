Запрет на въезд для туристов из России в Финляндию могут продлить

После того, как нынешнее финское правительство завершит работу, то введенные в 2022 году ограничения на въезд для российских туристов автоматически прекратят свое действие, пишет «Фонтанка» со ссылкой на финские СМИ. Однако снимать ограничения не станут, судя по комментарию главу переговоров по формированию правительства Петтери Орпо, новое правительство Суоми запрет для россиян продлит.

«Очевидно, что ограничения на въезд сохранятся»,

- приводит слова Орпо издание.

После прошедших весной в Финляндии выборов Социал-демократическая партия заняла третье место. Президент Саули Ниинистё принял заявление правительства об отставке, но кабмин продолжил работу, пока не будет сформирован новый состав правительства.

В сентябре 2022 года наши соседи объявили о новых правилах въезда в страну. Ранее стало известно, что с 1 июля закроются отделения консульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске. // фото freepik.com