Отделение финского консульства в Петрозаводске закроют 1 июля

Отделения консульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске закроют 1 июля. Об этом МИД России уведомил финскую сторону, сказано на его официальном сайте.

Прекратит функционировать и канцелярия посольства России в Лаппеенранте. Главе финской дипломатической миссии вручили соответствующую ноту.

В российском дипломатическом ведомстве объяснили решение так: «Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне».

Речь идет в том числе о вступлении Финляндии в НАТО и введенном запрете на въезд в страну для россиян по шенгенским туристическим визам и прекращении их оформления. // фото: FinnishConsulatePTZ / Facebook (входит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России)