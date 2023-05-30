Дети в Ладвинском доме-интернате находятся в опасности

В помещениях Ладвинского дома-интерната для умственно отсталых детей опасно находиться. Правила противопожарной безопасности грубо нарушены, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе проверки выяснилось, что пути эвакуации при пожаре не организованы, средства обеспечения пожарной безопасности не ремонтировали и не обслуживали технически.

Прокурор Прионежского района возбудил уголовное дело и подал исковое заявление в суд. В итоге организацию обязали устранить нарушения.

Кроме того, ответственных за пожарную безопасность привлекли к административной ответственности. // фото: pxhere.com