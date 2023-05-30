30 мая 2023, 20:24
Дети в Ладвинском доме-интернате находятся в опасности
Из-за нарушений правил пожарной безопасности в социальном учреждении возбудили уголовное дело
В помещениях Ладвинского дома-интерната для умственно отсталых детей опасно находиться. Правила противопожарной безопасности грубо нарушены, сообщили в прокуратуре Карелии.
В ходе проверки выяснилось, что пути эвакуации при пожаре не организованы, средства обеспечения пожарной безопасности не ремонтировали и не обслуживали технически.
Прокурор Прионежского района возбудил уголовное дело и подал исковое заявление в суд. В итоге организацию обязали устранить нарушения.
Кроме того, ответственных за пожарную безопасность привлекли к административной ответственности. // фото: pxhere.com