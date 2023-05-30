Центральный универмаг Карелии поменял свою «начинку»

Текст и фото: Антонина Кябелева

Обидное название Петромагазинск карельская столица заслужила даже не из-за обилия торговых центров, а скорее по причине острейшего дефицита спортивных площадок, центров, клубов, полей, предназначенных для занятий физкультурой и спортом. Оставшиеся в городе свободные земельные участки, особенно в центре Петрозаводска, предпочитают отдавать под застройку либо жильем, либо торговыми центрами.

На этом фоне судьба старейшего универмага «Карелия», который позднее стал называться торговым домом «Карелия-Маркет», выглядит исключением.

Скандал вокруг когда-то главного карельского универмага разгорелся в 2016 году, когда петрозаводская администрация решила расторгнуть договор аренды с ООО «ТД Карелия-Маркет». Поводом стал долг по аренде в 10 миллионов рублей. Свою роль в этой истории сыграло и то, что изначально договор аренды с местной властью заключал известный карельский политик и бизнесмен Девлетхан Алиханов, который на тот момент обвинялся в мошенничестве. Затем торговый дом перешел ярославским компаньонам экс-спикера Петросовета Олега Фокина, который также попал в поле зрение правоохранительных органов и, получив условный срок, уехал из Карелии.

В сентябре 2017 года здание было передано в хозяйственное ведение муниципальному предприятию «Петропит».

В 2018 году было создано новое муниципальное предприятие «Агентство городского развития», перед которым была поставлена задача провести реконструкцию второго и третьего этажей универмага, чтобы затем использовать их для социальных целей.

Ирина Мирошник, которая тогда руководила карельской столицей, обещала, что первый этаж универмага будет сдаваться в аренду, чтобы заработать деньги на реконструкцию второго и третьего этажей, которые в перспективе передадут музыкальной или спортивным школам.

Депутат Петросовета, директор Агентства городского развития Дмитрий Романов рассказал, что изначально обсуждалось несколько вариантов использования здания универмага, в том числе рассматривались варианты его продажи или сдачи площадей в аренду под торговлю. Именно Романов тогда предложил оставить универмаг в муниципальной собственности и развивать его, так сказать, по «социальному сценарию». В итоге Романову было предложено реализовать его проект.

С тех пор прошло пять лет. Ни музыкальная, ни спортивные школы в здании центрального универмага Петрозаводска так и не въехали. Дмитрий Романов подробно рассказал о том, кто же «поселился» на втором и третьем этажах ТД «Карелия-Маркет», проведя экскурсию по зданию.

«Из бюджета с 2017 года по сегодняшний день нам ни рубля не было выделено»,

- заметил Романов.

Реконструкцию здания агентство проводило на средства, получаемые от аренды первого этажа торгового центра. Зарплата шести сотрудников Агентства городского развития также выплачивается за счет денег, получаемых от аренды помещений.

«У нас нет ни одного договора субаренды. У агентства со всеми арендаторами заключены прямые договоры»,

- отметил депутат Петросовета.

Реконструкция внутри универмага полностью завершена, а помещения уже обжили новые арендаторы.

Экскурсию мы начали с третьего этажа, где расположились федерации бокса и каратэ. На третьем этаже находятся четыре спортивных зала общей площадью тысяча квадратных метров, мужские и женские раздевалки, душевые. Один из залов арендует федерация бокса Вячеслава Митцкевича, в которой занимаются и дети, и взрослые. В федерации работают восемь тренеров. Взрослые занимаются исключительно на коммерческой основе.

«В Петрозаводске огромная потребность в спортивных залах. В этом зале тренируются в общей сложности около 300 человек. Только я тренирую 110 детей. У меня нет взрослых, я только с детьми занимаюсь»,

- сказал Митцкевич.

По его словам, примерно треть занятий с детьми проводится на платной основе. Остальные занятия проводятся бесплатно. У Митцкевича есть группы одаренных боксеров, но параллельно проводятся занятия с детьми, имеющими различные проблемы со здоровьем. Летом сорок юных карельских боксеров должны отправиться на соревнования в Белоруссию. Проводить бесплатные тренировки с детьми и вывозить их на соревнования за пределы Карелии позволяет в том числе невысокая арендная плата — сто рублей в месяц за квадратный метр. Вячеслав Митцкевич рассказал, что когда в 2019 году спортсмены переехали в «Карелия-Маркет», арендная плата снизилась в 2,5 раза по сравнению с расценками в Гоголевском центре, где раньше занимались боксеры.

Как объяснил Дмитрий Романов, спортивные залы закрепляются за конкретными спортивными федерациями. Причем договор составляется сразу на 10 лет. Внутренняя спортивная «начинка» помещений — это забота самих арендаторов, которые оборудуют отремонтированные помещения под особенности своего вида спорта. По словам Романова, вложенные в помещения средства учитываются в счет арендной платы.

«Особенность здания состоит в том, что в торговом центре нет внутренних капитальных стен, есть только система колонн. При планировании спортивных помещений нам пришлось учитывать расположение колонн, чтобы они не оказались в центре зала. Колонны не сдвинуть, их приходилось вписывать в спортивное пространство таким образом, чтобы они не мешали тренировкам»,

- заметил директор агентства.

Доступ к спортивным залам второго этажа, реконструкция которых завершилась в 2021 году, предваряет уютный холл административного назначения. На втором этаже находятся пять залов площадью 1600 квадратных метров. Здесь обосновались республиканское отделение тхэквондо школы олимпийского резерва, студия мастера спорта по всестилевому каратэ Виктории Вовк, федерация бокса Владимира Мышковца.

«Наше основное направление — это школа современного танца как вид спорта. У нас образована федерация фитнес-аэробики. У меня занимается сборная команда Карелии. На базе нашего центра также занимаются каратисты, который входят в сборную Республики Карелия. Я вхожу в национальную сборную России, представляя нашу страну на международных соревнованиях»,

- сказала Виктория Вовк.

Много лет она работала в пяти клубах города и всегда мечтала о том, чтобы собрать в одном месте разные направления. Это удалось сделать в ТД «Карелия-Маркет». По ее словам, спортивные залы в Петрозаводске — это катастрофа. Мало того, что их не хватает, они к тому же имеют скромные размеры. Теперь для центра Вовк этой проблемы не существует.

«Арендная плата — очень демократичная. Она позволяет нам развиваться. То, что договор аренды заключен на десять лет, позволяет нам спокойно спать ночами»,

- добавила мастер спорта.

В мае 2023 года у Виктории Вовк стартовал новый проект «Счастливый возраст», предназначенный для людей старше 60 лет.

«Люди к нам ходят на занятия абсолютно бесплатно. Мы с ними занимаемся реабилитационными практиками. Мы сделали специальные программы на основе пилатеса, йоги, цигуна, тай-чи, взяли лучшие методики для этой возрастной категории. Люди уходят от нас счастливые, каждый раз спрашивают, когда платить, я отвечаю, что никогда, они не верят. Они думают, что есть какой-то подвох, говорят, что такого не может быть, мол, мы везде платим»,

- рассмеялась Виктория Вовк.

Она призналась, что трепетно относится к старшему поколению. «Занимаясь другими видами деятельности, мы можем себе позволить, чтобы люди пенсионного возраста приходили к нам и бесплатно укрепляли свое здоровье. К нам ходит дедушка, его дочь рассказала, что он теперь только и живет нашими тренировками», - добавила мастер спорта по каратэ.

Романов рассказал, что в процессе перепрофилирования второго и третьего этажей под спортивные залы от спортсменов стали поступать просьбы об увеличении городских площадей, которые можно было бы использовать под занятия спортом. Под спортивные залы было переоборудованы несколько помещений, находившихся в муниципальной собственности, - на улице Советская, 37 и на проспект Ленина 1, А. «В нагрузку мы взяли себе здание бывшего подросткового клуба «Алые паруса» на улице Боровая, 7 А, которое мы восстанавливаем за счет средств агентства», - добавил Дмитрий Романов.

К сентябрю этого года в планах Агентства городского развития полностью обновить фасад торгового центра «Карелия-Маркет». Ремонт будет проводиться за счет средств, полученных агентством от аренды. В мае со стороны проспекта Карла Маркса были смонтированы строительные леса и начались работы.

«Внешняя проблема здания — наличие железобетонных «ребер». Эти панели просуществовали больше пятидесяти лет, они имеют следы разрушения, где-то даже видна арматура. Сейчас проводится зачистка старых штукатурных слоев до бетона»,

- рассказал Романов.

По его словам, в Петрозаводск специально приезжал главный технолог компании "Церезит", чтобы понять, как оптимально провести реставрацию этих элементов внешнего антуража. По словам Дмитрия Романова, реконструкция фасада обойдется в 4 миллиона рублей.

«Материалы мы будем сами приобретать, исходя из реальной потребности. Мы жестко контролируем проведение работ»,

- сказал руководитель агентства.

Он считает, что реставрация фасада обойдется примерно на 30 процентов дешевле обычных расценок.

Что дальше? Этот, казалось бы, несложный вопрос оказался самым трудным. Дело в том, что Агентство городского развития в форме муниципального предприятия в самом лучшем случае может существовать только до 2025 года. По федеральному законодательству, его следует либо ликвидировать, либо реорганизовать в иную правовую форму.

Но в любом случае, считает Дмитрий Романов, поставленные перед Агентством городского развития задачи полностью выполнены. А после завершения ремонта фасада здания, о чем пять лет назад не было даже речи, можно будет говорить о перевыполнении поставленных планов. Конечно, признался Романов, хотелось бы сохранить спортивную направленность залов, появившихся в здании торгового центра, уберечь их от приватизации и перепрофилирования.

Как минимум, долгосрочные договоры аренды могут служить некой «охранной грамотой» для спортсменов хотя бы на ближайшие годы. Будем надеяться, что повернуть вспять спортивное настоящее центрального универмага республики уже не получится.