Семье двух участников СВО в селе Деревянное помогли волонтеры

Волонтеры в селе Деревянное помогли семье, два члена которой участвуют в СВО. Отец и сын служат на Донбассе, сообщили в правительстве Карелии.

Глава семейства был тяжело ранен, сейчас он лечится в Петрозаводске. Сын как раз приехал на побывку домой.

Так что оба они были вместе с волонтерами штаба «МЫВМЕСТЕ» и актива Карелии «ПО ZOVY СЕРДЦА».

Трудовой десант напилил и наколол дрова, сложил в поленницу. Скоро помощники приедут еще, потому что на участке много работы. // фото: из официальных источников