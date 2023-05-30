30 мая 2023, 19:19
Семье двух участников СВО в селе Деревянное помогли волонтеры
Глава семейства ушел добровольцем и был ранен, его сына мобилизовали
Волонтеры в селе Деревянное помогли семье, два члена которой участвуют в СВО. Отец и сын служат на Донбассе, сообщили в правительстве Карелии.
Глава семейства был тяжело ранен, сейчас он лечится в Петрозаводске. Сын как раз приехал на побывку домой.
Так что оба они были вместе с волонтерами штаба «МЫВМЕСТЕ» и актива Карелии «ПО ZOVY СЕРДЦА».
Трудовой десант напилил и наколол дрова, сложил в поленницу. Скоро помощники приедут еще, потому что на участке много работы. // фото: из официальных источников