Оформлять биометрические загранпаспорта снова смогут жители Карелии

Жители республики с 1 июня могут подавать документы на оформление биометрических загранпаспортов. Об этом напомнили в МВД Карелии.

Срок действия такого паспорта составляет 10 лет, оформляют его максимум месяц, если человек обращается по месту жительства. Если документы подают по месту пребывания либо фактического проживания, срок составит не больше трех месяцев.

Оформить биометрические заграничные паспорта можно в подразделениях по вопросам миграции в Петрозаводске, Сортавале, Костомукше, Кондопоге, Сегеже, Беломорске, Олонце. Также есть возможность подать заявление через портал Госуслуг.

Размер госпошлины составляет 5 тысяч рублей, а для детей до 14 лет — 500 рублей. Гражданин может получить и второй загранпаспорт, если у него уже есть один. // фото: www.freepik.com