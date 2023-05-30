Памятный знак Яше Степанову в исполнении Кима установят в этом году

В парке Каменный бор в этом году установят новый памятный знак Яше Степанову. Об этом в своем аккаунте объявил глава Петрозаводска Владимир Любарский. Памятник 18-летнему бойцу демонтировали в 2020 году.

Эскиз памятного знака разработал карельский архитектор Александр Ким. С ним городские власти хотят заключить договор на установку мемориала в честь погибшего в годы Великой Отечественной войны бойца истребительного батальона.

«Мемориал будет представлять из себя три обработанных валуна с памятной табличкой. Возле него в той же стилистике установят скамью»,

- раскрыл внешний вид будущего мемориала глава столицы Карелии.

Место, где установят знак Яше Степанову, благоустроят. Строители обустроят саму площадку, пешеходные дорожки, сделают дренаж, посадят растения, установят фонари.

Подрядчик выбран. Работы должны будут выполнить до 22 сентября 2023 года. // фото с VK-страницы главы города