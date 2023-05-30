Шуйскую школу доведут до ума карельские строители

Ремонтные работы в школе в Шуе завершит другой подрядчик. С предыдущей фирмой, которая исчезла со стройки, но которой карельские чиновники дали шанс реабилитироваться, договор расторгли. Об этом в прямом эфире в соцсети сообщил министр образования и спорта Карелии Роман Голубев.

В апреле подрядчик стал замедлять темп работ и фактически пропал с объекта, было принято решение расторгнуть контракт с соответствующими неустойками. Министр заявил, что в ближайшие дни будет подобран подрядчик из местных, который приступит к работам в школе. По словам Голубева, есть несколько вариантов.

Возникшие проблемы со строителями министр объяснил как то, что небольшой подрядчик выходит на крупный контракт, не имея нужного объема оборотных средств. В какой-то момент он не справляется со сроками, не может привлечь нужное количество работников.

При этом Роман Голубев подчеркнул, что министерство не видит причин не завершить ремонт в шуйской школе к 1 сентября. Он отметил, что фасадные работы, кровля, внутренние коммуникации – все сделано. Фактически основной объем работ на три ближайших месяца – это косметические работы, считает Голубев.

Что касается вероятности того, что ремонты могут сильно затянуться, Голубев сообщил, что возникают дополнительные объемы работ, но чиновники фиксируют работу в графике.

«Большая часть школ откроется 1 сентября», - уверен министр. При этом все же в отдельных больших, школах, ремонты в которых начались в этом году, работы могут продолжиться и осенью. Министр пообещал, что в таких случаях с родителями будет проговариваться, на каких площадках будут учиться дети.

В настоящее время в программе капремонта школ находятся 29 объектов. По словам министра, в девяти школах работы завешены, в остальных – еще идут. Качество проводимых работ контролирует строительный контроль. // фото ИА «Республика»/ Оксана Кудряшова/ скриншот