Владельца гаража на Голиковке просят скорее снести его

Владельца гаража на Голиковке просят демонтировать его самостоятельно. Иначе конструкцию снесут принудительно, предупредили в мэрии Петрозаводска.

Самовольно занятую землю надо освободить до 15 июня. Речь идет о гараже около дома № 25 на улице Володарского.

Если владелец этого не сделает, объект снесут, но это обойдется гораздо дороже. // фото: администрация Петрозаводска