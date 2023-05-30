30 мая 2023, 16:03
Общество

Владельца гаража на Голиковке просят скорее снести его

Незаконно установленный объект нужно демонтировать до 15 июня

Владельца гаража на Голиковке просят демонтировать его самостоятельно. Иначе конструкцию снесут принудительно, предупредили в мэрии Петрозаводска.

Самовольно занятую землю надо освободить до 15 июня. Речь идет о гараже около дома № 25 на улице Володарского.

Если владелец этого не сделает, объект снесут, но это обойдется гораздо дороже. // фото: администрация Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
снос гаража