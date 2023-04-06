Финский премьер-министр Санна Марин подала в отставку

Финский премьер-министр Санна Марин подала заявление об уходе с поста и отставке правительства. Такое решение политик приняла после того, как Социал-демократическая партия, которую она возглавляет, заняла лишь третье место на прошедших выборах в парламент, собрав всего 19,9% голосов поддержки.

Президент Саули Ниинистё принял заявление правительства об отставке. Кабмин продолжит свою работа, пока не будет сформирован новый состав правительства.

«Я принимаю вашу просьбу об отставке и надеюсь, что правительство продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначено новое»,

- приводит газета «Коммерсантъ» слова финского президента. Саули Ниинистё поблагодарил Санну Марин за сотрудничество.

Первое место на выборах заняла Национальная консервативная партия, набравшая 20,8% голосов, второе место у «Истинных финнов» с 20,1% голосов. // фото Алексей Витвицкий, Коммерсантъ