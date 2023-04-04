Польский премьер-министр поздравил Финляндию с вхождением в НАТО

4 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поздравил финном с вступлением в североатлантический альянс. Это произошло во время заседания глав МИД стран – участниц НАТО в Брюсселе. Свое поздравление европейский политик оставил в заблокированном по требованию Генпрокуратуры РФ «Твиттере». На запись обратило внимание издание Life.

«Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Отныне в альянсе 31 страна. Сильные партнеры являются гарантией безопасности для Польши, региона и всего мира»,

- цитата по Life.

О том, что соседи Карелии официально вступят в альянс сообщалось 3 апреля. В канцелярии президента Финляндии Саули Ниинисте сообщали, что он отправится в Брюссель для участия в официальной церемонии. Недавно Турция ратифицировала протокол членства Финляндии в НАТО.

Напомним, 4 апреля МИД Финляндии объявил о решении временно закрыть свое представительство в Петрозаводске. // фото unsplash.com