Финляндия временно закроет отделение генконсульства в Петрозаводске

Во вторник 4 апреля финский МИД объявил о решении временно закрыть свое представительство в Петрозаводске.

Решение о закрытии петрозаводского отделения генконсульства в Санкт-Петербурге объяснили сокращением задач подразделения.

В заявлении дипведомства сказано, что «в настоящее время у Финляндии пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, так как основные задачи офиса значительно сокращены». Деятельность приостанавливается на неопределенный срок. В МИДе отметили, что при необходимости деятельность в столице Карелии может быть возобновлена позднее.

«Начата подготовка к временному закрытию офиса, во время которого служба поддержки клиентов офиса работать не будет. Рассмотрение иммиграционных вопросов в России продолжается в посольстве Финляндии в Москве и Генеральном консульстве в Санкт-Петербурге. По другим вопросам, ранее решаемым офисом, вы можете обратиться в Генеральное консульство»,

- сказано в заявлении финской стороны.

Офис в Петрозаводске был основан в 1990 году. В течение трех десятилетий его миссия была сосредоточена на вопросах иммиграции, двусторонних связях и содействии региональному и трансграничному сотрудничеству.

Ранее отделение было закрыто в Мурманске. При этом генконсульство в Санкт-Петербурге продолжает свою работу. В МИД указали на то, что решение не влияет на работу посольств России в Финляндии. // фото «Петрозаводск говорит»