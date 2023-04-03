03 апреля 2023, 14:24
Финляндия вступит в НАТО уже 4 апреля
Суоми планируют принять в Североатлантический альянс во время встречи глав МИД стран НАТО
Финляндия вступит в НАТО во вторник, 4 апреля. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
Суоми должны официально принять в Североатлантический альянс на встрече глав МИД стран-участниц военного блока. Это подтвердил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Финляндия подала заявку на вступление в военный блок в мае 2022 года. Долгое время против ее присоединения к НАТО выступала Турция, однако 1 апреля президент Турции одобрил ратификацию заявки Суоми. // Фото: freepik.com