Финляндия закрывает въезд для российских туристов

Финляндия объявила о введении принциально новых ограничений для россиян. Об этом пишет «Фонтанка».

Так, отныне российским туристам будет закрыт въезд в Финляндию по визам, выданным странами Шенгена. Ездить в Суоми можно будет только к родственникам и по ряду обстоятельств.

Как отметил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, россияне смогут въехать в Финляндию на основании родства, семейных обстоятельств, учебы, работы и владения недвижимостью.

Ограничения вступят в силу в ближайшие дни. Фото: unsplash.com