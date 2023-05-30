Забор от России с колючей проволокой показали финны

Финская погранохрана показала журналистам забор, который строится на границе с Россией. Пресс-тур 30 мая организовали в ответ на критику сооружения, передает Yle.

Ранее появились фото ограждения, которое пользователи соцсетей назвали похожим на садовый заборчик.

И вот показали новые изображения 200-километрового объекта. Основной его элемент – это установленная на высоте колючая проволока. Журналисты пишут, что высота ограждения составляет около трех метров. // фото: Mikko Savolainen/Yle