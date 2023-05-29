Специальный реестр кошек создадут в Финляндии

Всех кошек в Финляндии намерены идентифицировать и вносить в реестр. Его собираются ввести в действие в 2026 году, пишет Yle. Список сформируют по аналогии с уже действующим реестром собак.

Животным ставят чипы, информацию о них помещают в каталог. Министерство сельского и лесного хозяйства страны уже готовит соответствующий указ.

Финские законодатели хотят воспитать у людей ответственное отношение к питомцам, предотвратить появление на улицах множества полудиких кошек. Если хозяин не зарегистрирует кошку после изменения закона, к нему применят санкции, например, оштрафуют.

Нововведение также поможет узнать, сколько кошек сейчас живет в Финляндии. Предполагается, что около 600 тысяч, причем 20 тысяч - бездомные. // фото: www.freepik.com