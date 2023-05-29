29 мая 2023, 16:01
Финны будут платить иммигрантам минимум 1600 евро в месяц
Нижний порог минимального заработка для приезжих работников в Финляндии повысили
Размер минимальной заработной платы для иммигрантов увеличили в Финляндии. Она должна составлять минимум 1600 евро в месяц, ранее можно было платить 1300, передает Yle.
При этом политическая партия «Истинные финны» предлагала установить минимальный порог в 2500 евро.
Сейчас в Финляндии остро не хватает рабочей силы. Сезонные работники требуются во многих сферах экономики. На лето откроют порядка 140 тысяч вакансий. // фото: pxhere.com