Финны будут платить иммигрантам минимум 1600 евро в месяц

Размер минимальной заработной платы для иммигрантов увеличили в Финляндии. Она должна составлять минимум 1600 евро в месяц, ранее можно было платить 1300, передает Yle.

При этом политическая партия «Истинные финны» предлагала установить минимальный порог в 2500 евро.

Сейчас в Финляндии остро не хватает рабочей силы. Сезонные работники требуются во многих сферах экономики. На лето откроют порядка 140 тысяч вакансий. // фото: pxhere.com