27 мая 2023, 09:03
Отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию
В Хельсинки ожидают прибытие судов из Франции, Германии и Норвегии
В Финляндию в субботу, 27 мая, прибудет отряд военных кораблей НАТО. Они примут участие в учениях Baltops 23 в Балтийском море, сообщают военно-морские силы страны.
В Хельсинки ожидают прибытия военных кораблей из Германии, Франции и Норвегии. Этот визит является частью запланированных операций на Балтике.
Отмечается, что корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции специализируются на наблюдении за акваторией. Возглавлять группу будет норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp. // Фото: freepik.com