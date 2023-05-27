Отряд военных кораблей НАТО прибудет в Финляндию

В Финляндию в субботу, 27 мая, прибудет отряд военных кораблей НАТО. Они примут участие в учениях Baltops 23 в Балтийском море, сообщают военно-морские силы страны.

В Хельсинки ожидают прибытия военных кораблей из Германии, Франции и Норвегии. Этот визит является частью запланированных операций на Балтике.

Отмечается, что корабли FGS Rottweil из Германии и FS Pegase из Франции специализируются на наблюдении за акваторией. Возглавлять группу будет норвежский патрульный корабль береговой охраны HNoMS Nordkapp. // Фото: freepik.com