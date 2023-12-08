Занавес в театре Петрозаводска вспыхнул, когда в зале был аншлаг

На сдачу спектакля «Скрипач на крыше», который ровно двадцать лет назад готовили к премьере в Музыкальном театре, собралось около восьмисот зрителей, то есть зал был полон. И они, и артисты, и работники сцены едва не стали жертвами пожара, который разгорелся в начале второго действия.

Происходила запись спектакля на видео, поэтому после того, как пожар был потушен специалисты имели возможность рассмотреть то, как все происходило, а не пользоваться только свидетельскими показаниями. Кстати, даже видео вызвало много споров.

Работникам театра пришлось просматривать пленку много раз, чтобы заметить важные детали. Видео снимал Александр Тураев, тогда он был заведующим балетной труппой. Потом по этому видео он разбирал с артистами самые сложные моменты постановки. И вот – кассета стала вещественным доказательством для следствия, которому предстояло вынести вердикт – отчего вспыхнул занавес. Официальная версия пожара была такая – разбилась осветительная лампа, отчего и вспыхнул занавес. Но возникли сомнения. Работники театра уверяли, что занавес зацепился за софит, и, прежде чем вспыхнуть, долго тлел. Говорят, когда огонь разгорелся паники в зрительном зале не было.

«За пять минут все разошлись. Было почти тысяча человек. Все спокойно разошлись. Был большой дым, пожар. Детей вывели первым делом»,

- рассказали в театре.

Пожарные прибыли в театр через десять минут. К этому времени огонь уже удалось сбить. «Артисты, которые были на сцене, они все постарались сами сделать. Это потрясающе!» - удивлялись сами работники театра. О пожаре спустя пару суток в театре уже ничего не напоминало. Шли репетиции, ремонтировались пострадавшие от огня декорации. Надо отметить, что борьба с огнем у работников театра входила в привычку.

В сентябре тоже во время премьеры в здании вспыхнул пожар. Тогда тоже зрители и артисты без паники были эвакуированы, а огонь потушили в считанные минуты. Видимо, не зря пожарные регулярно проводили учения в таком сложном организме, как театр.

В Петрозаводске многие владельцы кошек даже не подозревали, что их домашние любимцы отнюдь не беспородные коты. Об этом рассказали эксперты на выставке кошек, которая проходила в нашем городе в декабре 2003 года.

От пушистого перса до лысого сиама – кого там только не было! На выставку владельцы заявили 121 кошку. Причем, организаторы выставки не смогли найти большого помещения, пришлось показывать кошек в два этапа. А вот лицензию на проведение такого мероприятия организаторы получили из США. «Номинаций много, - сообщила Наталья Ковалева, президент Карельской фелинологической организации. – Заявлены кошки и на Чемпионат мира. Есть кандидаты в международные чемпионы, в европейские чемпионы».

Судьями той выставки выступила семейная пара из Украины. Они оценивали не только породистых кошек, но и «дворняжек». Как говорили специалисты, хозяева порой даже не подозревали, что их «барсики» породистые сибиряки.

«Очень популярной породой в Карелии и в Петрозаводске стала персидская порода, - отметила Наталья Ковалева. – Интересная кошка, без недостатков. А также популярная порода – британская и скоттиш-фолд».

Таким было 8 декабря ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.