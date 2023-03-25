Из петрозаводского театра из-за пожара эвакуировали всех зрителей

Ровно 20 лет назад на театр Карелии одно за другим посыпались несчастья. Вечером зрители, которые пришли в театр, чтобы посмотреть постановку труппы русской драмы «Плачу вперед», не смогли увидеть спектакль до конца. Во время второго действия людей пришлось эвакуировать. И это не была легенда учений. В здании театра возник настоящий пожар.

Он начался в половину девятого вечера в мужском туалете театра. Загорелся вентилятор, вмонтированный в стену. Работники театра немедленно вызвали пожарных. Речь шла о жизни сотен людей.

Оперативный дежурный УГПС Евгений Ефимов сообщил: «Было обнаружено сильное задымление с первого по пятый этаж. В это же время в самом театре проходил спектакль. Администрацией и обслуживающим персоналом было эвакуировано порядка трехсот человек».

Эвакуация зрителей, актеров и сотрудников театра прошла в течение 15 минут. Некоторых работников театра пожарным пришлось разыскивать в отдаленных помещениях и выводить из здания в условиях практически нулевой видимости – везде был дым.

«Был задействован практически полностью гарнизон города Петрозаводска. Также поднимался личный состав, свободный от несения службы – офицерский состав»,

- сообщил Евгений Ефимов.

Огонь сильного ущерба театру не нанес. Директор театра Любовь Васильева заявила, что из-за этого происшествия ни один спектакль отменен не будет. Кстати, на следующий день на этой же сцене должна была выступать приглашенная звезда оперетты Татьяна Шмыга, приезда которой петрозаводская публика долго ждала.

А несколькими днями ранее здание театра посетили воры. Впрочем, они тоже не смогли нанести существенного ущерба. Их преступную деятельность пресекли сотрудники милиции.

Ночью в здание театра забрался мужчина. Украсть он попытался виолончель. На беду грабителя и на счастье музыкантов, в это время рядом с театром проезжал патруль Вневедомственной охраны – Дмитрий Егоров и Денис Тойвонен. Они и задержали злодея. Заместитель директора театра Тимур Харченко тепло поблагодарил милиционеров за бдительность и оперативность в работе. Он отметил, что своими действиями ребята уберегли дорогой музыкальный инструмент, который еще послужит на благо искусства. Патрулирующим улицы сотрудникам МВД театр подарил контрамарки на спектакль.

Книгу рекордов Гиннесса знают во всем мире. А вот о Книге рекордов Пудожа знали всего несколько человек. Но историк и краевед Александр Костин, составитель Реестра пудожских рекордов был убежден – это издание может быть не менее интересным. Поисками рекордов пудожского края Александр Григорьевич занимался на протяжении двадцати лет.

Преподаватель истории и руководитель Пудожского школьного шахматного клуба Александр Костин уже не мог вспомнить, как пришла ему мысль собирать самые удивительные факты из истории края. Но тот факт, который оказался у него первым в Книге рекордов, он помнил отлично: «В 19 веке в Куганаволоке я обнаружил факт рождения там детей в рекордном количестве. 34 ребенка родилось у одного из крестьян. К сожалению, его имя неизвестно, как и имена его двух жен».

Среди множества рекордов, которые собрал Александр Костин в Пудоже, были и рекорды печальные. Один из них относится к 17 веку: «На территории Пудожского погоста в 1693 году сожгли себя, или «приняли огненное крещение», как раньше говорилось, порядка тысячи старообрядцев. И в начале 21 века стоял в Пудоже дом купца Базегского, который, как выяснил краевед, был самым титулованным гражданином уезда.

«Николай Александрович Базегский был самым богатым человеком в Пудоже в конце 19 – начале 20 века. Он является рекордсменом по количеству разного рода титулов и должностей, которые он занимал. Я насчитал у него 19 этих должностей».

Были и в современной истории Пудожа интересные страницы. Оказалось, на пудожской земле в 2001 году сумели вырастить арбуз весом 6 килограммов. А еще один рекорд был побит в 1958 году пудожскими рыбаками. В реке Водла они выловили налима, весом в 35 килограммов. Александр Костин был уверен – когда-нибудь здесь поставят памятник пудожскому налиму, самой знаменитой рыбе этого края. И еще одна мечта была у пудожского краеведа: «Людям, которые имеют какие-то рекорды на своем счету, может быть, даваться будут сертификаты, что он является рекордсменом. На нашем районном уровне». Пока Книга рекордов Пудожа не была издана. Но ее автор был уверен: если это произойдет, она сразу станет библиографической редкостью.

Таким было 25 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.