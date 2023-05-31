Задуманное градостроителями Петрозаводска выполнили не в полном объеме

Вторая очередь строительства Онежской набережной ровно двадцать лет назад шла ударными темпами. Но в проектирование строителям пришлось внести небольшие изменения.

Изначально в плане строительства набережной задумывалась насыпь, с которой можно было бы окинуть взглядом всю акваторию Онежского озера. В процессе строительства оказалось, что коллектор завода «Петрозаводскмаш» в этом случае может пострадать. Поэтому в конечном варианте насыпь уменьшили. Остальные работы шли по намеченному плану.

«В целом объем работ предстоит сделать еще очень большой, - заявил Михаил Ганин, начальник управления архитектуры и градостроительства Петрозаводска. – Генеральный подрядчик – СП №1 (руководитель Шегельман). Надеемся, что к Дню города набережная будет сдана».

Новая часть набережной позволила петрозаводчанам не только погулять и полюбоваться красотой озера с двух смотровых площадок. Здесь наконец-то появится туалет – обещали власти. Дескать, фундамент под него был уже заложен. Попасть на набережную можно будет не только с суши, но и с воды. Для этого запланировали деревянную пристань для лодок. Яхты, к сожалению, подойти с этой части набережной не смогут. Не обойдется новая набережная и без подарочных скульптур, обещали чиновники. Главную из них в подарок города приберег Санкт-Петербург, который тоже отмечал 300-летний юбилей.

«По ней тоже очень напряженный график работ надо выполнить, - отметил Михаил Ганин. – Нужно сделать чашу, волну, лодку, а в Ленинграде сейчас уже делается сама фигура высотой семь метров. Это юноша, который будет рождение города символизировать». В отличие от привычной нам гранитной набережной, новая ее часть будет вымощена камнем, говорили строители. Как это было в 19 веке. Так что каждый желающий, сделав пару шагов, может теперь попасть за два века назад.

В Соломенном 185 лет назад при приходской церкви открылась первое в этой местности учебное заведение. В 2003 году отметили его 165-ый день рождения. Праздновать решили в средней школе №7. Ведь история современной Соломенской школы напрямую связана с юбилеем. Речь шла, в общем-то, об одном и том же заведении, за всю историю существования которого менялся только его номер. Не нужно думать, что сохранилась постройка той поры, и бедные дети овладевали знаниями в старом здании. Но зато обитателям школы удалось сохранить ее неповторимый дух.

«Школа у нас домашняя. Поскольку мы все здесь выросли, закончили эту школу, здесь мы живем все вместе, рядом. Мы знаем друг о друге очень много, даже, может, больше, чем нужно иногда. Но тем не менее, мы живем одной большой дружной семьей», - сказала на празднике Антонина Головачева. В этой школе был создан настоящий образовательный комплекс, в состав которого входили детсадовские группы, средняя и вечерняя школы, филиалы 4, 5 и 7-й спортивных школ.

Когда повзрослевшие ученики покидали эти стены, дорогу сюда они не забывали. Все радости и горести здесь привыкли делить вместе. Школа не делила учеников на «бывших» и «нынешних». Они для нее всегда родные, отметили сами дети: «Мне кажется, особенность нашей школы заключается в том, что мы здесь все дружные. Мы все друг друга знаем. В школе у нас совсем нет незнакомых лиц. Можно к любому подойти, обратиться за помощью. Мы собираемся после уроков, у нас есть школьный парламент. И мы все очень дружные!»

Таким было 31 мая ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.