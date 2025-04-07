Выбор редакции: выплата к 9 Мая, Зорняков на свободе, пальба по кошкам
Групповая авария с участием коммунальных служб произошла вечером на мосту между Кукковкой и Древлянкой.
Депутаты Рабочеостровска голосовали за выделение денег из бюджета на свой бизнес и делали вид, что никакого конфликта интересов нет.
Имидж или нечто иное? Жители Олонца в шоке от количества вырубленных в городе деревьев. На некоторых улицах зеленые насаждения снесли совсем, на других — уродливо, как считают олончане, обрезали.
Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения для бывшего депутата Петросовета Тимура Зорнякова.
По 80 тысяч и 55 тысяч рублей выплатят некоторым жителям Карелии ко Дню Победы.
В двух автобусах в Кондопоге все пассажиры смогут бесплатно ездить в День Победы.
Неизвестный стреляет из пневматики по животным в карельском поселке.
Резкое потепление привело к раннему появлению первоцветов
Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.