Выбор редакции: выплата к 9 Мая, Зорняков на свободе, пальба по кошкам

Групповая авария с участием коммунальных служб произошла вечером на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

Депутаты Рабочеостровска голосовали за выделение денег из бюджета на свой бизнес и делали вид, что никакого конфликта интересов нет.

Имидж или нечто иное? Жители Олонца в шоке от количества вырубленных в городе деревьев. На некоторых улицах зеленые насаждения снесли совсем, на других — уродливо, как считают олончане, обрезали.

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения для бывшего депутата Петросовета Тимура Зорнякова.

По 80 тысяч и 55 тысяч рублей выплатят некоторым жителям Карелии ко Дню Победы.

В двух автобусах в Кондопоге все пассажиры смогут бесплатно ездить в День Победы.

Неизвестный стреляет из пневматики по животным в карельском поселке.

Резкое потепление привело к раннему появлению первоцветов

Таким запомнился этот день. Берегите себя и близких.